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Трамп заявил о готовности выиграть войну в Афганистане за неделю

Во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы выиграть войну в стране за одну неделю. Видео беседы Трампа с журналистами опубликовал NBC News.

«Я мог бы выиграть эту войну за неделю. Я просто не хочу убивать 10 млн человек», — сказал Трамп.

Президент США подтвердил, что у него есть определенные планы в отношении Афганистана и он готов обеспечить победу в войне, однако иными методами. «У нас есть план, как выиграть войну... Мы сражаемся в Афганистане уже 19 лет и это смешно», — заявил хозяин Белого дома. Он напомнил, что сейчас американские военные выполняют скорее полицейские функции, однако и эта работа не удовлетворяет Вашингтон.

Трамп отметил, что рассчитывает на поддержку Пакистана в афганском конфликте.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что войска США выведут из Афганистана только в случае, если удастся достигнуть договоренности об урегулировании конфликта. В начале февраля он добавил, что американские военные могут вернуться в Афганистан и Сирию при необходимости. Пентагон проводит переговоры с запрещенной в России группировкой «Талибан» об урегулировании в стране. По данным Reuters, в январе на переговорах было подписано соглашение, согласно которому иностранные сил покинут Афганистан через 18 месяцев после того, как будет подписано соглашение о прекращении конфликта.

Военная кампания США в Афганистане началась в октябре 2001 года, в рамках всемирной борьбы с терроризмом, старт которой был положен после терактов 11 сентября. Вместе с США в войне участвуют ряд других стран — контингент в Афганистан направляли Великобритания, Германия, Турция и ряд прочих стран и партнеров НАТО.

Теги: Дональд Трамп, Афганистан, Пакистан
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