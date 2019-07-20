В Нижнем Новгороде проверят сыроварню с полуголыми работниками

Роспотребнадзор начал проверку молочной продукции после сообщений СМИ о том, что на производстве сыра в Воротынском районе Нижнего Новгорода работали сотрудники, нарушавшие санитарные нормы. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления ведомства. Доследственную проверку также проводит региональное управление СК.

Местное издание «Сети НН» опубликовало репортаж с места производства, где сотрудники работали полуголыми — из одежды на них были только шорты. Также на них не было перчаток — варили сыр и плели из него косички голыми руками, а продукцию складывали на деревянные стеллажи без упаковки, часть из нее свисала на пол.

Съемке попытался помешать мужчина. Он сообщил, что журналисты «проникли на его частную территорию» и собирались украсть сыр. По словам репортеров, он разбил камеру и губу оператору. На вопрос о том, что почему на производстве антисанитарные условия, мужчина отвечал: «У меня нет антисанитарии. У меня все чисто и аккуратно». В сюжете также отмечали, что отходы с производства сливали в местные водоемы.