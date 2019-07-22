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Lenovo опровергла официальное возвращение смартфонов бренда в Россию

В Lenovo опровергли РБК наличие соглашения с компанией Mobilidi о дистрибуции смартфонов компании в России. Ранее о том, что эта компания станет эксклюзивным дистрибьютером мобильных устройств под этим брендом писал «Коммерсантъ».

Генеральный менеджер компании Lenovo в России Александр Катаев сообщил РБК, что не знает о компании Mobilidi. «Mobilidi не является официальным дистрибьютором Lenovo в России. Я не знаком с этой компанией. Есть компании, которые закупают в Китае смартфоны Lenovo и приезжают сюда. Непонятно, способны ли они работать в Российской Федерации, соответствуют ли они стандартам. Официальными сервисными центрами они поддерживаться не будут и российскими представительствами тоже не будут», — объяснил он.

Катаев добавил, что покупатели могут проверить, какая продукция компании Lenovo официально поставляется в Россию, на сайте компании.

«Коммерсантъ» писал что смартфоны под брендом Lenovo официально вернутся на российский рынок. Об этом издание сообщало со ссылкой на гендиректора Mobilidi Галину Халецкую. «В рамках соглашения мобильные устройства бренда появятся в России в онлайн-магазине Lenovo.Store, розничной сети Hitbuy (включает три магазина в Москве, по одному в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге) и сетях других федеральных ритейлеров», — утверждало издание.

Официальные поставки смартфонов Lenovo в Россию прекратились в 2017 году. Компания продавала на российском рынке мобильные устройства под брендом Motorolla, однако они не завоевали успеха. С января 2017-го по январь 2018-го доля Lenovo на рынке сократилась с 7% до 1%. По данным «М.Видео-Эльдорадо», лидерство на российском рынке к июлю 2019 года завоевала Samsung, опередив китайский бренд Honor (принадлежит компании Huawei). Южнокорейской компании удалось занять 30% рынка смартфонов.

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Теги: Lenovo, смартфоны, новости РБК
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