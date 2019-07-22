Число отравившихся едой из автоматов в офисах Москвы достигло 80

Число людей, отравившихся едой из вендинговых аппаратов в Москве достигло 80. Об этом говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

«По состоянию на 15:00 22 июля зарегистрировано 80 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, всего госпитализированы 37 человек. Рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медицинской помощью ранее заболевших и ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy food», — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что с 16 июля цех по производству продукции под этим брендом остановлен и опечатан, реализация еды приостановлена. Новых случаев госпитализации не было. 32 человека были выписаны из больницы, пять все еще остаются на попечении врачей.

О массовом отравлении едой из вендинговых автоматов в Москве стало известно 16 июля. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, обнаружив множество нарушений на производстве компании Healthy Food.