Общество , 22 июл, 19:27
0
Вылетевший в Анталью рейс вернулся во Внуково из-за проблем с двигателем
В аэропорту РБК сообщили, что лайнер развернулся над Черным морем и успешно приземлился в Москве. По данным информагентств, у самолета отказал один из двигателей
Рейс авиакомпании «Россия», который вылетел из Внуково в Анталью, развернулся над Черным морем и приземлился в Москве, сообщили РБК представители аэропорта.
Подробной информации о возникших неполадках пока не поступало, уточнили там.
По данным источников ТАСС и «Интерфакс», во время полета у лайнера возникли проблемы с одним из двигателей — он перестал работать. Впрочем, собеседник ТАСС в экстренных службах заявил, что ситуация угрозы не представляла.
Материал дополняется