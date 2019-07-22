Вылетевший в Анталью рейс вернулся во Внуково из-за проблем с двигателем

Вылетевший в Анталью рейс вернулся во Внуково из-за проблем с двигателем

В аэропорту РБК сообщили, что лайнер развернулся над Черным морем и успешно приземлился в Москве. По данным информагентств, у самолета отказал один из двигателей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Рейс авиакомпании «Россия», который вылетел из Внуково в Анталью, развернулся над Черным морем и приземлился в Москве, сообщили РБК представители аэропорта.

Подробной информации о возникших неполадках пока не поступало, уточнили там.

По данным источников ТАСС и «Интерфакс», во время полета у лайнера возникли проблемы с одним из двигателей — он перестал работать. Впрочем, собеседник ТАСС в экстренных службах заявил, что ситуация угрозы не представляла.

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