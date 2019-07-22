Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,05 0 EUR Бирж. 70,73 +0,05 Brent 63,11 +1,69% USD Нал. 63,55 62,58 EUR Нал. 71,31 70,27 USD ЦБ 62,98 +0,11 EUR ЦБ 70,65 -0,14 EUR/USD 1,1215 +0,0001 BTC/USD Бирж. 10 248,00 -317,00 IMOEX 2 694,04 -0,24% RTSI 1 346,02 -0,35% DJIA 27 143,38 -0,04% Nasdaq 8 191,16 +0,55%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,95%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Schlumberger $49 (+25,38%) прогноз Cowen к 19.07.20
BRENT $65 (+2,96%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Union Pacific $198 (+13,85%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
PepsiCo $154 (+17,98%) прогноз Argus Research к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,95%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Schlumberger $49 (+25,38%) прогноз Cowen к 19.07.20
BRENT $65 (+2,96%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Union Pacific $198 (+13,85%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
PepsiCo $154 (+17,98%) прогноз Argus Research к 11.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 62,98 (+0,11) Quote, 12:48
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 70,65 (-0,14) Quote, 12:48
Банк «Россия» подал иск к авиакомпании Utair на 155 млн руб. Бизнес, 17:42 Шеф-редактор программы «Пусть говорят» умер в 29 лет Общество, 17:42 Путин возглавил набсовет организации «Россия — страна возможностей» Политика, 17:40 ОБСЕ заявила о влиянии олигархов и админресурса на выборы на Украине Политика, 17:30 Путин дал гражданство России зампреду правления НОВАТЭКа Джетвею Общество, 17:23 ВТБ вызвал тренера Хохлова на беседу после поражения «Динамо» от «Рубина» Спорт, 17:18 В Сети появились первые кадры с командой задержанного Ираном танкера Общество, 17:13 ВЭБ счел незаконным выставление акций своей украинской «дочки» на аукцион Финансы, 17:11 Медведчук заявил об использовании русского языка в знак протеста Политика, 17:06 Messari: преступники используют Bitcoin в 800 раз реже фиатных валют Крипто, 17:04 На концерте Metallica задержали находившегося в розыске мужчину Общество, 17:01 Пловец Олег Костин стал серебряным призером ЧМ по водным видам спорта Спорт, 17:00 Будет Рада: кто прошел в украинский парламент или потерял кресло депутата Политика, 16:56  В Москве задержали похитивших человека за съемку нарушений ПДД Общество, 16:42
Политика ,  
0 
Путин возглавил набсовет организации «Россия — страна возможностей»

Владимир Путин стал главой наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей», созданной по его инициативе. Это следует из указа, опубликованного на сайте Кремля.

В соответствии с указом в набсовет также вошли:

  • Вице-премьер Татьяна Голикова
  • Глава Сбербанка Герман Греф
  • Первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко
  • Министр науки и высшего образования Михаил Котюков
  • Помощник президента и экс-глава Минобра Андрей Фурсенко
  • Гендиректор АСИ Светлана Чупшева
  • Руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» (создал и развивает Образовательный центр для одаренных детей «Сириус») Елена Шмелева

Кроме того, по должности туда вошел глава организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

НКО «Россия — страна возможностей» была создана в 2018 году по инициативе Владимира Путина. Организация занимается развитием и интеграцией кадровых и образовательных проектов.

Теги: Владимир Путин
Материалы по теме
Путин заявил о росте числа бюджетных мест в вузах
Общество
Кадровый резерв правительства обучат нацпроектам и отвезут в Сингапур
Политика
МЭР предложило упростить миграцию в Россию кадров с высокой квалификацией
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter