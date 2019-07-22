Политика , 22 июл, 17:40
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Путин возглавил набсовет организации «Россия — страна возможностей»
Владимир Путин стал главой наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей», созданной по его инициативе. Это следует из указа, опубликованного на сайте Кремля.
В соответствии с указом в набсовет также вошли:
- Вице-премьер Татьяна Голикова
- Глава Сбербанка Герман Греф
- Первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко
- Министр науки и высшего образования Михаил Котюков
- Помощник президента и экс-глава Минобра Андрей Фурсенко
- Гендиректор АСИ Светлана Чупшева
- Руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» (создал и развивает Образовательный центр для одаренных детей «Сириус») Елена Шмелева
Кроме того, по должности туда вошел глава организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
НКО «Россия — страна возможностей» была создана в 2018 году по инициативе Владимира Путина. Организация занимается развитием и интеграцией кадровых и образовательных проектов.