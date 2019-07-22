Владимир Путин стал главой наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей», созданной по его инициативе. Это следует из указа, опубликованного на сайте Кремля.

В соответствии с указом в набсовет также вошли:

Вице-премьер Татьяна Голикова

Глава Сбербанка Герман Греф

Первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков

Помощник президента и экс-глава Минобра Андрей Фурсенко

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева

Руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» (создал и развивает Образовательный центр для одаренных детей «Сириус») Елена Шмелева

Кроме того, по должности туда вошел глава организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

НКО «Россия — страна возможностей» была создана в 2018 году по инициативе Владимира Путина. Организация занимается развитием и интеграцией кадровых и образовательных проектов.