Путин дал гражданство России зампреду правления НОВАТЭКа Джетвею

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым предоставил российское гражданство заместителю председателя правления НОВАТЭКа Марку Джетвею. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

«Принять в гражданство Российской Федерации Джетвея Марка Энтони, родившегося 19 июля 1957 года в США», — говорится в тексте указа.

Согласно данным на сайте НОВАТЭКа, Джетвей окончил Государственный университет штата Аризона со степенью бакалавра в области бухгалтерского учета в 1981 году. В 1995 году окончил аспирантуру в Университете Пейс в Нью-Йорке. В том же году переехал в Москву, где получил назначение партнером PwC Global Energy.

В НОВАТЭКе начал работать в 2003 году в должности главного финансового директора компании. В 2007-м был избран членом правления НОВАТЭКа, а с июля 2010-го занимает пост зампреда правления компании.