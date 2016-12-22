СМИ узнали о планах обязать военных учиться защите гостайны

С 2019 года военнослужащие всех категорий будут проходить обязательный курс занятий, посвященный защите государственной тайны, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минобороны.

По данным газеты, на занятиях расскажут о том, какую информацию военнослужащим нельзя размещать в интернете, о чем запрещено говорить посторонним и как вести социальные сети. Программа обучения рядовых включает шесть часов за учебный период, офицеров будут учить два часа, поскольку они изучают правила работы с секретной информацией в рамках других дисциплин.

Ранее, 7 ноября, Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий военнослужащим публиковать в СМИ и соцсетях данные о себе и сослуживцах. В частности, в документе предусмотрено наказание для тех военных, которые разместят в интернете фото, видео, геотеги и другие данные. Нарушение правил может грозить для контрактников увольнением.

В мае 2017-го Минобороны подготовило проект федерального закона, согласно которому контрактников предлагалось обязать отчитываться о том, какие персональные данные они размещают в интернете. В октябре того же года, министерство опубликовало проект документа, предусматривающий полный запрет на публикацию военными фото, видео и геотегов, размещение которых в интернете может поставить под угрозу конфиденциальную информацию.