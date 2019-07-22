BlaBlaCar подтвердил информацию о поездке пассажира в кабине машиниста

Сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar подтверждает информацию о том, что одного из пассажиров подвезли в кабине машиниста поезда, сообщили РБК в пресс-службе сервиса.

«В результате проверки подтвердился факт неправомерного использования сервиса. Аккаунт пользователя заблокирован. BlaBlaCar — это онлайн-платформа, которая объединяет карпулинговые (автомобильные) и автобусные поездки. Нарушение правил сервиса грозит пользователям блокировкой аккаунта. BlaBlaCar строго соблюдает законы РФ», — сообщили в пресс-службе BlaBlaCar.

18 июля РЖД и BlaBlaCar начали проверку информации о том, что сотрудник РЖД нашел пассажиров через сервис поиска попутчиков и провез их в кабине машиниста. Впервые об этом написал Telegram-канал Baza. В пресс-службе BlaBlaCar тогда отметили, что два года назад сообщения о подобной поездке оказались «фейком».