РЖД и BlaBlaCar начали проверку из-за провоза пассажира в кабине поезда

ОАО «Российские железные дороги» и сервис BlaBlaCar проводят проверку информации о том, что сотрудник РЖД нашел пассажиров через сервис поиска попутчиков и провез их в кабине машиниста. Об этом РБК заявили в пресс-службах РЖД и BlaBlaCar. Информация о перевозе пассажиров в кабине локомотива появилась в Telegram-канале Baza.

«Информация, появившаяся сегодня стала предметом для проведения служебных проверок с целью выяснения, является ли она достоверной или же носит фейковый характер. Проверяются камеры видеонаблюдения на вокзалах для фиксации факта посадки/высадки посторонних лиц из кабин локомотивов, а также анализируются средства фиксации работы локомотивных бригад», — сказали РБК в пресс-службе РЖД. Отмечается, что в случае подтверждения данной информации, причастные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

В BlaBlaCar отметили, что не первый раз сталкиваются с подобными сообщениями. «Мы слышали про эту историю, тоже в данный момент проводим проверку, предварительно заблокировали аккаунт, который имеет упоминание о такой поездке. Впрочем, два года назад подобная история оказалась фейком, так что мы скоропалительных решений не принимаем», — уточнили в пресс-службе сервиса.

Ранее 18 июля канал Baza сообщил, что пользователь BlaBlaCar нашел попутчика из Санкт-Петербурга в Москву, который провез его в кабине поезда. Отмечается, в кабине машиниста во время пути находилось два пассажира.

В феврале 2017 года самарское издание NEWS163 сообщило, что работники РЖД в Сызрани, регистрируясь на сайте в качестве водителей, собирали попутчиков на вокзале и отправляли их на поезде в Самару. О таком случае изданию рассказал один из пассажиров. Занимавший тогда пост руководителя BlaBlaCar в России и Украине Алексей Лазоренко, комментируя эти сведения порталу «Сноб», заявил, что такие действия нарушают правила сервиса. «Через BlaBlaCar можно подвозить людей только на автомобилях, разрешенных сервисом. Сервис позволяет автовладельцам лишь компенсировать расходы на топливо, но не получать прибыль», — объяснил Лазоренко.