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Пять человек пострадали после столкновения катера с баржей на Алтае

В Республике Алтай на Телецком озере катер врезался в пришвартованную баржу, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

По данным полиции, столкновение произошло из-за того, что водитель катера не смог в густом тумане увидеть баржу. В результате происшествия пострадали пять человек, трое их них находились в носовой части судна и получили тяжелые травмы. Они были госпитализированы.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по ч. 1.1. ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что в качестве одной из версий следствием рассматривается ошибка при управлении судном.

Ранее МЧС России по Хабаровскому краю сообщил, что на реке Амгунь перевернулся катамаран с незарегистрированными туристами. В результате мужчина и его восьмилетняя дочь пропали.

Теги: Алтайский край, столкновение, катамаран
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