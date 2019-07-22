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Задержанного в Чите сотрудника МЧС заподозрили в хищении 1,6 млн руб.

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении заместителя начальника ФГКУ «3 отряд Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» Ивана Пименова, сообщается на сайте следственного управления СК по Забайкальскому краю.

Ранее сотрудники ФСБ задержали его на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова.

Кроме Пименова по делу проходят директор и главный бухгалтер одной из фирм, отмечается в сообщении. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Общая сумма хищений — 1 млн 652 тыс. руб.

Общество
ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы

По данным следствия, в 2018 году при исполнении госконтракта по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники подозреваемые похитили более 1,5 млн руб.

В том же году отряд пожарной службы заключил договор на оказание услуг с одной из фирм (ее название не раскрывается) на 3,7 млн руб. «Пименов, который в силу служебного положения отвечал за эксплуатацию пожарной техники, договорился с директором фирмы о хищении части денежных средств, предназначенных на оплату контракта», — говорится на сайте управления.

В соответствии с этой договоренностью директор фирмы оказал лишь часть услуг, определенных контрактом, — поставку запчастей для техники, а остальные (ремонт и обслуживание оборудования) по указу Пименова выполняли его подчиненные. Предназначенные на эти работы деньги подозреваемые похитили по подложным актам, считает следствие.

В домах и служебных кабинетах фигурантов дела провели обыски. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства случившегося.

Теги: Чита, МЧС России, Хищение
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