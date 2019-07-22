Задержанного в Чите сотрудника МЧС заподозрили в хищении 1,6 млн руб.

Задержанного в Чите сотрудника МЧС заподозрили в хищении 1,6 млн руб.

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении заместителя начальника ФГКУ «3 отряд Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» Ивана Пименова, сообщается на сайте следственного управления СК по Забайкальскому краю.

Ранее сотрудники ФСБ задержали его на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова.

Кроме Пименова по делу проходят директор и главный бухгалтер одной из фирм, отмечается в сообщении. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Общая сумма хищений — 1 млн 652 тыс. руб.

По данным следствия, в 2018 году при исполнении госконтракта по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники подозреваемые похитили более 1,5 млн руб.