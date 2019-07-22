ФСБ задержало сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы

Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере. Об этом сообщает портал местный портал Забмедиа.

Также портал опубликовал видеозапись момента задержания сотрудника. На кадрах видно, как мужчина, одетый в одежду черного цвета, подошел к мужчине в форме МЧС и попросил его пройти на выход. В момент задержания в помещении находился еще один сотрудник ФСБ, а также мужчина с камерой, фиксирующий происходящее на камеру.

По данным портала Чита.ру, задержанным оказался заместитель начальника третьего отряда противопожарной службы Забайкальского края Иван Пименов.

Сам Александр Сапожников никак не стал комментировать случившееся.