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American Express $140 (+11,94%) прогноз Wells Fargo Securities к 19.07.20
PepsiCo $154 (+17,98%) прогноз Argus Research к 11.07.20
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Путин принес соболезнования супруге гендиректора МАГАТЭ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Юкика Амано — супруге гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкии Амано в связи с его смертью. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В телеграмме президент отметил, что Амано будут помнить как «выдающегося дипломата, принципиального сторонника упрочения международной безопасности и стабильности». «Я не раз лично общался с Юкией Амано и всегда восхищался его мудростью и дальновидностью, способностью принимать взвешенные решения в самых сложных обстоятельствах», — заметил Путин.

Общество
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

О смерти 72-летнего Амано стало известно ранее 22 июля. В знак траура МАГАТЭ приспустит флаг в штаб-квартире организации.

По данным агентства, Амано готовился к уходу со своего поста и уже написал письмо с просьбой освободить его от занимаемой должности. Амано возглавлял организацию с 2009 года. До этого он был представителем Японии в МАГАТЭ, главой совета управляющих, чрезвычайным и полномочным послом Японии при международных организациях в Вене, а до этого занимал различные дипломатические посты.
 

Теги: смерть, соболезнования, Владимир Путин
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Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
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