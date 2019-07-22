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Общество ,  
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При нападении на бар в Акапулько погибли пять человек

В мексиканском Акапулько в результате вооруженного нападения на бар погибли не менее пяти человек, еще шесть получили ранения. Об этом сообщает Diario de Mexico.

В прокуратуре штата Герреро сообщили, что несколько вооруженных людей напали на посетителей бара Mr. Bar, расположенного напротив отеля Fiesta Americana.

Один из подозреваемых был задержан, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В апреле вооруженные люди открыли стрельбу в одном из баров мексиканского города Минатитлан (штат Веракрус). В результате погибли 13 человек, в том числе ребенок. Атака произошла в заведении, где проходило семейное торжество.

Теги: Мексика, нападение, жертвы
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В Мексике после вооруженного нападения в баре погибли 13 человек
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