При нападении на бар в Акапулько погибли пять человек

При нападении на бар в Акапулько погибли пять человек

В мексиканском Акапулько в результате вооруженного нападения на бар погибли не менее пяти человек, еще шесть получили ранения. Об этом сообщает Diario de Mexico.

В прокуратуре штата Герреро сообщили, что несколько вооруженных людей напали на посетителей бара Mr. Bar, расположенного напротив отеля Fiesta Americana.

Один из подозреваемых был задержан, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В апреле вооруженные люди открыли стрельбу в одном из баров мексиканского города Минатитлан (штат Веракрус). В результате погибли 13 человек, в том числе ребенок. Атака произошла в заведении, где проходило семейное торжество.