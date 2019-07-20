На Ямале сошел с рельсов грузовой поезд

На Ямале сошел с рельсов грузовой поезд

Грузовой поезд сошел с рельсов на железной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Данных о погибших и пострадавших не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел на железнодорожном перегоне Собь — Харп (Приуральский район). Всего в составе находилось 47 вагонов, 13 из них — с углем.

Отмечается, что в результате инцидента произошел сбой в движении пассажирских поездов. В частности, поезд № 209 Лабытнанги — Москва вернулся в пункт отправления, а поезд № 22 Воркута — Лабытнанги был отменен.

К месту происшествия выдвинулись два аварийно-восстановительных поезда из Инты и Воркуты.