Под Екатеринбургом в ДТП с автобусом пострадали пять человек

Под Екатеринбургом в ДТП с автобусом пострадали пять человек

В городе Березовском под Екатеринбургом легковой автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с автобусом Mercedes-Benz. Пострадали четыре пассажира автобуса и водитель легковой машины. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на свердловское управление ГИБДД.

Столкновение произошло 21 июля около 19:40 по местному времени (17:40 мск). Водитель машины 2000 года рождения не справился с управлением и на высокой скорости въехал в идущий впереди автобус. В салоне автобуса находились 12 пассажиров. После столкновения Hyundai Solaris загорелся.

Врачи диагностировали у водителя машины открытую черепно-мозговую травму, а также перелом основания черепа и открытый перелом челюсти. У пассажиров автобуса — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы, отметили в ГИБДД.

В июне в Москве из-за столкновения машины с автобусом пострадали пять человек. ДТП произошло в поселке Мосрентген (Новомосковский административный округ). Четырех пострадавших доставили в больницу, один отказался от госпитализации.