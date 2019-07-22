В Канаде при падении небольшого самолета погиб человек

В Канаде при падении небольшого самолета погиб человек

Небольшой самолет упал в реку в канадской провинции Альберта. В результате погиб один человек, сообщает телеканал CBC.

Инцидент произошел сразу же после того, как самолет вылетел из аэропорта города Джаспер. Впоследствии воздушное судно упало в расположенную неподалеку реку Атабаска.

Как подтвердили в Министерстве здравоохранения Альберты, в результате падения погиб один из двух человек, находившихся на борту. Второго пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. В связи с падением самолета на некоторое время перекрывалось движение по автомагистрали, идущей вдоль реки. По факту авиакатастрофы начато расследование.

Ранее в немецком городе Баден-Вюртемберг на территорию гипермаркета упал небольшой самолет. В результате погибли три человека.