В Германии небольшой самолет упал на территорию гипермаркета

В Баден-Вюртемберге, на юго-западе Германии, небольшой самолет упал на территорию гипермаркета, в результате чего погибли минимум три человека. Об этом сообщает издание Bild.

По данным газеты, самолет врезался в фасад гипермаркета Bauhaus, специализирующегося на продаже строительных материалов и товаров для дома. Отмечается, что в мерах безопасности здание эвакуировали.

По предварительным данным, все трое погибших находились в самолете.

На месте происшествия находится полиция и устанавливает все обстоятельства. Согласно одной из версий, проблемы с самолетом могли возникнуть при посадке или взлете на аэродроме, который находился в нескольких сотнях метров от гипермаркета.