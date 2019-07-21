Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нэшвилла

Два пассажирских самолета Southwest Airlines столкнулись в международном аэропорту американского города Нэшвилл. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя авиакомпании.

Столкновение произошло в субботу вечером по местному времени во время буксировки. Крыло одного лайнера задело крыло другого. Один из самолетов направлялся в Сент-Луис, а другой — в Атланту. В результате никто не пострадал. Лайнеры самостоятельно вернулись к воротам аэропорта.

Пассажир опубликовал фотографию с места происшествия в Twitter. На кадре видны повреждения одного из лайнеров.

Телеканал CNN добавляет, что самолеты вывели из эксплуатации, чтобы оценить их состояние. Пассажиров направили к местам назначения другими рейсами.