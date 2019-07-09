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Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
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Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Амстердама

Два пассажирских самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 авиакомпании ЕasyJet столкнулись утром 9 июля в Схипхоле, главном аэропорту Нидерландов. Об этом сообщает местное издание Nu.nl.

Представитель аэропорта сказал, что столкновение произошло после того, как самолеты начали движение. Самолеты были повреждены, однако никто не пострадал. Авария не привела к последствиям для работы аэропорта и для других рейсов, причины столкновения выясняются, передает Nu.nl.

В пресс-службе аэропорта РБК подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Издание со ссылкой на представителей авиакомпаний сообщает, что самолет KLM направлялся в Мадрид. Авиакомпания заявила, что выделит другой самолет, чтобы доставить пассажиров в место назначения. Самолет ЕasyJet направлялся в Лондон, эта авиакомпания также предоставит запасной самолет для перевозки пассажиров.

Теги: Нидерланды, самолеты, новости РБК
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