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В Саратове шесть человек пострадали в результате ДТП с такси

В Саратове в результате аварии перевернулось такси с пассажирами. Пострадали шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на областной центр спасения.

«На пересечении улиц Провиантской и Рабочей в центре Саратова произошло столкновение автомобиля Daewoo и такси Datsun, в результате чего такси опрокинулось», — рассказал собеседник агентства.

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На месте происшествия работают врачи, спасатели и сотрудники ГИБДД. Местное агентство «Регион 64» добавляет, что в такси находились пять пассажиров, четырех из которых госпитализировали. Водитель Datsun обратился к медикам после оформления ДТП. По данным агентства, медицинскую помощь на месте также оказали двум мужчинам из Daewoo.

«Регион 64» со ссылкой на очевидцев происшествия пишет, что легковой автомобиль не пропустил такси. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Теги: Саратов, авария, Такси
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