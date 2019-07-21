В Совфеде назвали ловушкой домыслы о роли России в задержании танкера

Заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя сообщение Sunday Mirror о причастности российских спецслужб к задержанию танкера в Иране, отметил, что некоторым зарубежным изданиям не стоит доверять. При этом сенатор напомнил, что случаи, когда иностранные спецслужбы сбивают приборы транспортных средств, действительно бывают и это порой приводит к трагедиям.

«На самом деле такие истории были. Например, в 1983 году кто-то сбил настройку южнокорейского самолета. Пилот, по всей видимости, полагал, что он летит над международными водами Мирового океана, а на самом деле на несколько сотен километров он зашел в зону Советского Союза. Мы вынуждены были его сбить, поскольку никаких команд он не слушался, у нас не было оснований считать его пассажирским самолетом, а над всем этим пространством летала группировка американских спутников-шпионов. Может быть, они этот сценарий решили вытащить из архива и приложить к тому, что сейчас происходит в районе Ирана?» — предположил он в беседе с РБК.

Публикацию Sunday Mirror Климов назвал «информационной ловушкой». «Вместо того, чтобы отвечать на главный вопрос, вам подбрасывают второстепенные. Говорят, MH17 сбили, виноват то ли майор, то ли полковник, то ли партизан какой-то. А почему никто не спрашивает о причинах, по которым украинский авиадиспетчер туда его направил, почему не было закрыто воздушное пространство? Это все засекречено до сих пор», — высказался он и подчеркнул, что сообщение британского издания не выдерживает никакой критики.

19 июля в Персидском заливе был задержан танкер Stena Impero под британским флагом. На судне находятся граждане Латвии, Индии, Филиппин, а также трое россиян.

Позже британский таблоид Sunday Mirror со ссылкой на источники в службах безопасности сообщил, что Россия может быть причастна к задержанию судна. По информации издания, из-за «российских шпионских технологий» судно могло получить ложные координаты GPS, и экипаж, возможно, подумал, что находится на безопасном расстоянии от иранских вод.