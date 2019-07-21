В Москве у мужчины отняли рюкзак с 5 млн руб.

В Москве у мужчины отняли рюкзак с 5 млн руб.

В Москве, на улице Академика Королева, двое неизвестных открыто похитили у мужчины рюкзак, в котором находились принадлежащие ему 4,85 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Отмечается, что похитители брызнули неработающему мужчине 1984 года рождения в лицо из баллончика с неустановленной жидкостью, после чего скрылись с его рюкзаком. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК России (разбой, совершенный в особо крупном размере).

В конце июня полиция задержала в Санкт-Петербурге мужчину, который похитил из салона сотовой связи в Москве более 190 телефонов, нанеся, таким образом, ущерб в 4,3 млн руб.