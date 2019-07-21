В Подмосковье мужчина обстрелял соседей из травматики

В Московской области мужчина устроил стрельбу из травматического оружия в ходе ссоры с соседями. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону. По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Мартыновское Ступинского района в ночь на 21 июля.

Предварительно, между соседями произошел конфликт, в ходе которого мужчина причинил двоим из них телесные повреждения из травматического оружия. Один из пострадавших госпитализирован.

По данному факту проводится проверка. Личность злоумышленника установлена, уточнили в управлении.

В Красноярске житель района Бугач 3 июля начал стрельбу из-за шума и громкой музыки у соседей ночью. Один из отдыхающих получил ранение в локоть. Против злоумышленника завели уголовное дело за хулиганство (ч. 1 ст. 213 УК).