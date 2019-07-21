На подъезде к Крымскому мосту в ДТП с грузовиком погибли три человека

На подъезде к Крымскому мосту в ДТП с грузовиком погибли три человека

В Краснодарском крае, на территории Темрюкского района, произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика «КамАЗ», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел в ночь на 21 июля на трассе Новороссийск — Керченский пролив, неподалеку от Крымского моста. Отмечается, что микроавтобус выехал на встречную полосу, в результате произошло столкновение. Погибли водитель и два пассажира микроавтобуса.

В середине июля в Краснодаре произошла крупная авария с участием маршрутки и грузовика — автомобили столкнулись, из-за чего были госпитализированы 12 человек.