Минск опроверг присутствие российских войск в зоне отчуждения ЧАЭС

Данные о том, что российские войска присутствуют на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения, не соответствуют действительности. Об этом говорится в официальном Telegram Минобороны Белоруссии.

Как сообщила накануне пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины, соответствующая информация была распространена в Facebook. В ведомстве заявили, что довели эти данные «до командования всех уровней».

Информация о присутствии российских войск у северной границы Украины проверяется, отметили в пресс-службе. Военные также выразили готовность «дать достойный отпор агрессору», если она подтвердится.

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, в результате которой территория подверглась радиоактивному заражению. Из 30-километровой зоны бедствия были эвакуированы 115 тыс. человек. Заражению подверглись отдельные районы России и Белоруссии. В ликвидации последствий аварии участвовали порядка 600 тыс. человек, из них 165 тыс. стали инвалидами. Для изоляции разрушенного реактора в ноябре 1986 года был построен объект «Укрытие», более известный как саркофаг.



