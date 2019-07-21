В США из-за жары умерли шесть человек

В США из-за жары умерли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли в США из-за последствий жаркой погоды. Об этом сообщает CBS.

По данным телеканала, четыре человека скончались в штате Мэриленд, еще двое — в штатах Аризона и Арканзас.

Отмечается, что на Среднем Западе и восточном побережье США температура может подняться выше 90 градусов по Фаренгейту (32,2 градуса по Цельсию). При этом она будет ощущаться как 100-115 градусов по Фаренгейту (37-46 по Цельсию).

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил, что в городе действует режим ЧС из-за погоды. Власти отменили ряд мероприятий, в том числе празднование 50-летия высадки на Луну, которое должно было проходить на Таймс-сквер, и соревнования по триатлону, передает AP. Помимо этого, владельцам офисных зданий предписали устанавливать термостаты на отметке не ниже 26 градусов, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.