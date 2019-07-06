Синоптики зафиксировали на Аляске рекордную за 50 лет жару

Синоптики зафиксировали на Аляске рекордную за 50 лет жару

Температура воздуха в трех городах Аляски стала самой высокой за всю историю метеорологических наблюдений, сообщает CBS со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США.

В частности, 4 июля в Анкоридже столбик термометра поднялся до 90 градусов по Фаренгейту (32,2 градуса по Цельсию). Предыдущий рекорд был установлен 14 июня 1969 года, когда температура составила 85 градусов по Фаренгейту (29,4 градуса по Цельсию).

Еще в двух городах штата — Кенай и Кинг Салмон — температура поднялась до 89 градусов по Фаренгейту (31,6 градуса по Цельсию), что также стало рекордным показателем для этих мест.

Как заявил агентству Associated Press метеоролог Боб Клэй, повышение температуры может быть связано с высоким давлением, которое установилось над центральной частью Аляски.