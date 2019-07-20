Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии

Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Об этом она написала в своем Telegram.

Она пообщалась со спортсменами и сделала несколько фотографий с ними. На одной из них изображены карточки осужденных, где указаны сроки начала и окончания отбывания наказания. У Мамаева это 6 ноября, у Кокорина — 7 декабря.

На видеозаписи, также сделанной в колонии, Скабеева рассказала, что в общежитии для правонарушителей вместе со спортсменами живут еще 20 человек. Среди них — «малолетний убийца», «малолетний преступник и передовик швейного цеха» и обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере.