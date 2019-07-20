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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,   Сделано для агрегаторов 
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Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии

Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Об этом она написала в своем Telegram.

Она пообщалась со спортсменами и сделала несколько фотографий с ними. На одной из них изображены карточки осужденных, где указаны сроки начала и окончания отбывания наказания. У Мамаева это 6 ноября, у Кокорина — 7 декабря.

На видеозаписи, также сделанной в колонии, Скабеева рассказала, что в общежитии для правонарушителей вместе со спортсменами живут еще 20 человек. Среди них — «малолетний убийца», «малолетний преступник и передовик швейного цеха» и обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере.

Общество
Во ФСИН назвали образцовой колонию Кокорина и Мамаева

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Накануне замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил, что спортсмены находятся в «образцовой колонии», где «никого не бьют». Так он отреагировал на заявление активиста и эколога из Коломны Валентина Соколова, рассказавшего о случаях избиения в колонии. При этом он отметил, что Кокорина и Мамаева это не должно коснуться, поскольку их «провели в блатной отряд».

Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла, а также футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого задержали в октябре 2018 года за то, что они избили водителя ведущей «Первого канала», а затем устроили драку с двумя чиновниками в «Кофемании» в центре Москвы. 8 мая Пресненский суд приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии, остальных — к полутора годам заключения.


 

Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев, колония
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