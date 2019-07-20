В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума

В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.

Один из водителей сообщил репортеру телеканала, что цены за два-три дня увеличились на 15–20 тетри. Согласно кадрам из сюжета, стоимость дизельного топлива на некоторых заправках больше 2,70 лари (примерно $0,94).

Как рассказал «РИА Новости» работник автозаправки Gulf в Тбилиси, «бензин Regular, например, достиг 2,54 (около $0,88) лари, на днях стоил 2,50 (около $0,87)». Из-за чего произошел скачок цен, он не знает.

По утверждению телеканала, повышение стоимости связано с падением национальной валюты, и она будет расти дальше.