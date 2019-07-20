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В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума

В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.

Один из водителей сообщил репортеру телеканала, что цены за два-три дня увеличились на 15–20 тетри. Согласно кадрам из сюжета, стоимость дизельного топлива на некоторых заправках больше 2,70 лари (примерно $0,94).

Как рассказал «РИА Новости» работник автозаправки Gulf в Тбилиси, «бензин Regular, например, достиг 2,54 (около $0,88) лари, на днях стоил 2,50 (около $0,87)». Из-за чего произошел скачок цен, он не знает.

По утверждению телеканала, повышение стоимости связано с падением национальной валюты, и она будет расти дальше.

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Курс грузинского лари обновил исторический минимум

Курс грузинской валюты 9 июля обновил исторический минимум — 2,83 лари за доллар. До протестов в Тбилиси и эскалации политического конфликта с Россией, курс лари 1 июня составлял 2,787 за доллар.

Теги: Грузия, бензин
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