Врач оценил правдивость состаренных в FaceApp фотографий

FaceApp не может достоверно определить, как человек будет выглядеть в старости, из-за недостаточного количества заложенных в приложение данных. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил врач-гериатр (специализирующийся на оказании медицинской помощи пожилым и старым людям) Валерий Новоселов.

«Судя по всему, она [программа] не имеет все-таки нормального алгоритма, гериатрических данных там очень мало. Туда не закладывается, кроме фотографий, ничего», — пояснил он.

Новоселов добавил, что образ жизни очень влияет на то, как люди будут выглядеть в старости. Так, пьющий или курящий человек будет в пожилом возрасте выглядеть хуже, чем его ровесник, ведущий здоровый образ жизни.

Более того, большое значение имеет качество жизни человека, его эмоциональное состояние и генетика.