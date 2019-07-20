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В профсоюзе учителей ответили на данные о невостребованности профессии

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий не согласился с данными специалистов ВНИИ труда о невостребованности профессии учителей средней школы. В беседе с РБК он заявил, что в России сейчас «огромная нехватка учителей многих специальностей».

По его словам, учителям бывает сложно устроиться на работу, но связано это не с количеством специалистов в школах. «Это для меня, как для педагога и сопредседателя профсоюза, совершенно очевидно. Причина не в том, что учителей много, а в том, что на малое количество учителей навешивают больше работы. Реально в школах учителя заняты в среднем больше, чем на 1,5 ставки, если бы, как и должно быть правильно, учителя работали на одну ставку, не хватало бы трети учителей вообще», — заявил он.

По мнению Луховицкого, руководство школ вынуждено нагружать учителей максимальным количеством работы, чтобы предоставлять официальные данные о минимальном количестве преподавателей с большой зарплатой. «Если бы оценивалось потребность не в количестве людей, а в количестве ставок, то тогда ситуация была бы принципиально иной. А сейчас никакого смысла директору брать нового учителя нет, гораздо выгоднее взваливать работу на имеющихся учителей», — заявил он.

Ранее специалисты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда, опиравшиеся в своих подсчетах на данные Росстата, назвали самые невостребованные профессии в России. Среди них оказались педагоги средней школы и бухгалтеры. Также в институте указали на отсутствие потребности в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, в среднем персонале библиотек, музеев и художественных галерей.

Теги: учителя, профсоюз «Учитель», профессия, Росстат, новости РБК
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