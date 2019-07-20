Замглавы самарского УФСИН арестовали по подозрению в получении взятки

В Самаре по подозрению в получении взятки в 520 тыс. руб. арестовали первого заместителя начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по области. Согласно сайту самарского УФСИН, с декабря 2016 года эту должность занимает Денис Шматов.

Против него завели уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, 19 июля фигурант дела получил взятку за пособничество в улучшении бытовых условий содержания заключенных в исправительной колонии № 15 в Самаре.

Сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН и бойцы самарского управления ФСБ задержали подозреваемого 19 июля. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, оперативное сопровождение проводят сотрудники самарского УФСБ.

В конце июня по подозрению в получении взятки арестовали одного из руководителей колонии строгого режима в Тюмени. Каждый месяц он получал от осужденного 100 тыс. руб., за что предоставлял ему отдельную квартиру с ремонтом, расположенную в цехе на территории колонии. Там можно было пользоваться телефоном, телевизором, холодильником, интернетом и другими удобствами.