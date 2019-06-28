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СК показал фото предоставленной осужденному за взятку «квартиры» в Тюмени
Фото: Следственное управление СК РФ по Тюменской области

Следователи завели уголовное дело на одного из руководителей исправительной колонии строгого режима в Тюмени из-за то, что он получил взятку от осужденного за создание для него комфортных условий содержания. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Начальнику колонии предъявили обвинения по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Суд постановил его арестовать.

Фото: Следственное управление СК РФ по Тюменской области

По данным следствия, с марта 2018 года по май 2019-го он каждый месяц получал от заключенного 100 тыс. рублей. За это представитель администрации колонии предоставлял осужденному отдельную квартиру, расположенную в цехе на территории колонии.

Согласно фото, опубликованным СК, в помещении был сделан ремонт. «С ведома руководителя учреждения осужденный проживал в данной «квартире», общался по телефону, смотрел телевизор, пользовался интернетом и холодильником», — отмечается в сообщении.

Фото: Следственное управление СК РФ по Тюменской области

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе выясняют, совершались ли кроме этого другие преступления.

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Теги: Тюменская область, взятка, Следственный Комитет РФ, исправительная колония
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