Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян

Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Сейчас в России отсутствует централизованный информационный ресурс, который бы позволял получить полноценные и достоверные данные о физлице. Федеральный сайт о населении необходим «для создания системы учета сведений, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость, направленной на совершенствование контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц», говорится на сайте правительства.

Ожидается, что закон повысит оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, информационную открытость и прозрачность системы. Граждане в том числе смогут узнать, какими данными о них располагает государство.

Данные о населении будут предоставлять из других государственных и муниципальных информационных ресурсов. Все сведения об одном физлице объединят в одну запись на федеральном портале. Формированием и наполнением сайта будет заниматься ФНС России.