СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции

СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции

Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства. Вместе с сотрудниками СК был задержан адвокат.

«В ходе планомерной работы по пресечению коррупции, в том числе в собственных рядах, совместно с сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области выявлен факт получения взятки сотрудниками одного из следственных отделов и адвокатом», — говорится в сообщении.

Им вменяют п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере; максимальное наказание — лишение свободы на срок до 12 лет).

Речь идет о руководителе Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте и подчиненном ему следователе, а также о члене адвокатской палаты Республики Крым.

В своем сообщении СК не называет фамилии подозреваемых, однако на сайте ведомства указано, что Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте руководит Дмитрий Коровин.