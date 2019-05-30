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СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции

Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства. Вместе с сотрудниками СК был задержан адвокат.

«В ходе планомерной работы по пресечению коррупции, в том числе в собственных рядах, совместно с сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области выявлен факт получения взятки сотрудниками одного из следственных отделов и адвокатом», — говорится в сообщении.

Им вменяют п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере; максимальное наказание — лишение свободы на срок до 12 лет).

Речь идет о руководителе Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте и подчиненном ему следователе, а также о члене адвокатской палаты Республики Крым.

В своем сообщении СК не называет фамилии подозреваемых, однако на сайте ведомства указано, что Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте руководит Дмитрий Коровин.

По данным СК, подозреваемые вступили в сговор, чтобы получить взятку от фигуранта уголовного дела. «Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за выдачу ранее изъятых при обыске предметов и документов в рамках расследуемого дела. 20 мая 2019 года адвокат получил взятку в размере 1 млн руб., которые они распределили между собой», — поясняет ведомство.

30 мая фигурантов дела задержали следователи ГСУ СК по Москве и сотрудники УФСБ по Москве и Московской области.

Теги: СКР, коррупция
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