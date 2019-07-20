Рогозин поздравил главу NASA с 50-летием высадки астронавтов на Луне

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил главу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джима Брайденстайна с 50-летием высадки на Луну. Текст поздравления размещен на сайте российской госкорпорации.

Рогозин отметил, что 50 лет назад Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз вписали свои имена в историю мировой космонавтики.

«Считаю, что наша общая задача — быть достойными наших великих предшественников, преумножить их наследие и, преодолев все земные обстоятельства, продолжить экспансию человечества в космос», — говорится в поздравлении.

Экипаж астронавтов NASA на космическом корабле «Аполлон-11» стартовал с площадки в Космическом центре им. Кеннеди 16 июля 1969 года, чтобы совершить первую высадку человека на Луну. 20 июля американцы Нил Армстронг и Эдвин Олдрин ступили на ее поверхность, что ознаменовало победу США в лунной гонке с СССР.