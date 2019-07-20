В США объявили о планах изменить тест на получение гражданства

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) намерена внести изменения при сдаче соискателей теста на натурализацию для получения американского гражданства. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

Отмечается, что изменения планируется внести для гарантии точной оценки знаний соискателя по его правам и обязанностям как будущего гражданина страны.

«Целью является создание содержательного, единообразного и эффективного теста, который оценит знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями», — говорится в документе.

В декабре 2018 года службой гражданства и иммиграции была сформирована рабочая группа по пересмотру теста на получение гражданства. В частности, предлагается что данная группа пересмотрит разговорную часть теста. Поправки должны вступить в силу в декабре 2020 года или в начале 2021 года.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал план, предусматривающий возможность узнать число граждан США, проживающих на территории страны. Президент отмечал, что намерен подписать приказ, который «немедленно» вступит в силу и обяжет все федеральные ведомства по запросу предоставить министерству торговли все записи о числе людей с гражданством на территории США. Он принял такое принял такое решение после того, как Верховный суд страны отказался удовлетворить требование Трампа и включить в перепись населения 2020 года вопрос о гражданстве. Суд счел, что администрация президента не предоставила для этого достаточных обоснований.