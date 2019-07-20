Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

В подписи к посту приводятся слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сравнившего военные расходы НАТО и России и указавшего на агрессивную политику альянса по отношению к Москве. Вдобавок к карте пресс-служба разместила следующую подпись: «Россия хочет войны. Посмотрите, как близко они расположили свою страну к нашим военным базам». Крым на карте был закрашен таким же цветом, как и украинская территория.

МИД Украины в Великобритании, обратив внимание на данный пост, поблагодарил российское посольство за признание полуострова украинским, а также сделал на своей странице репост записи со страницы российского посольства.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. За присоединение к РФ проголосовало около 96,6% местных жителей. Украина, а также большинство стран — членов ООН не признали результаты референдума.



Москва настаивает на том, что Крым был присоединен к России добровольно и на законных основаниях — в результате референдума. Российские власти неоднократно заявляли, что для Москвы вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт.