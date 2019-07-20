В Петербурге грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом

В Петербурге грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом

На Софийской улице Санкт-Петербурга грузовик с прицепом, нагруженным металлоломом, после проезда на запрещающий сигнал столкнулся с автобусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УГИБДД по регионе.

По данным правоохранительных органов, в результате инцидента в тяжелом состоянии госпитализировали пассажира автобуса, состояние водителя уточняется. О других пострадавших не сообщается. Судя по видеозаписи момента аварии, опубликованного телеканалом «78.ru», автобус врезался в боковую часть едущего грузовика.

В середине июля в Ленобласти на трассе «Кола» произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями, включая грузовик. В результате один человек погиб и семь пострадали.