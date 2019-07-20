В ДНР заявили о подрыве на мине грузовика с бойцами батальона «Айдар»

В ДНР заявили о подрыве на мине грузовика с бойцами батальона «Айдар»

В районе города Константиновка в Донецкой области на мине подорвался грузовик с бойцами украинского батальона «Айдар». Об этом пишет «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на начальника пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.

По его словам, инцидент произошел вечером 18 июля. В результате два человека погибли, еще один был ранен. По словам Безсонова, бойцы «Айдара» находились в нетрезвом состоянии.

В ДНР регулярно заявляют о непрофессиональных действиях со стороны военнослужащих ВСУ. В середине июля Безсонов рассказывал, что украинские военные уничтожили собственные позиции в районе Докучаевска в том числе потому, что «не умеют обращаться» с установкой разминирования.

