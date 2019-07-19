Около Верховной рады задержали дезертира с гранатой

В Киеве около здания Верховной рады задержали мужчину с гранатой, сообщается на сайте нацполиции украинской столицы.

Во время патрулирования на улице Грушевского сотрудники полиции увидели подозрительного мужчину. Во время проверки у него нашли гранату. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Граната была изъята.

Мужчину задержали. Им оказался 22-летний житель Полтавской области. По предварительным данным, он находится в розыске за дезертирство.

В мае в городе Старобельск Луганской области Украины мужчина взорвал гранату в филиале банка. В результате пострадали шесть человек, в том числе полицейский. Сам мужчина погиб.