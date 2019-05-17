Мужчина подорвал гранату в украинском банке в Луганской области

Мужчина подорвал гранату в украинском банке в Луганской области

Пострадали шесть человек, из которых двое были сотрудниками банка

Фото: policeLG / facebook

Мужчина подорвал гранату в филиале банка в городе Старобельск Луганской области Украины, ранения получили шесть человек, включая полицейского, сообщила областная полиция в Facebook.

Из пострадавших двое были сотрудниками банка, остальные — посетителями, говорится в сообщении. Медики считают, что их жизни ничего не угрожает.

Мужчина погиб. О его возможных мотивах полиция не сообщает.

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На месте работают прокуроры, полицейские, экстренные службы и сотрудники Службы безопасности Украины. Место происшествия оцеплено.

Полиция также опубликовала фотографии с места происшествия. На них видно, как работают полицейские и криминалисты. Логотип банка на фотографиях размыт.

В конце апреля взрыв произошел у отделения банка в Одессе. Тогда обошлось без жертв и пострадавших.