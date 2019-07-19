США ввели санкции в отношении четырех граждан Венесуэлы

Американские власти ввели санкции в отношении четырех граждан Венесуэлы, сообщается на сайте Минфина США.

Под санкциями оказались Бланко Марреро, Франко Кинтеро, Гранко Артеага и Герреро Михарес.

Reuters отмечает, что ограничения ввели в отношении высших должностных лиц военного контрразведывательного агентства.

Вице-президент США Майкл Пенс ранее анонсировал в Twitter введение ограничений в отношении официальных лиц, ответственных за репрессии и пытки граждан Венесуэлы.

Ранее в июле США ввели санкции в отношении Главного управления (ГУ) контрразведки Венесуэлы. Данное решение было связано с гибелью капитана военно-морского флота Боливарианской Республики Рафаэля Акосты Аревало. Акоста, один из участников заговора в отношении действующего президента страны Николаса Мадуро, умер в заключении 29 июня.