В Союзмолоке назвали размер затрат компаний на маркировку продуктов

Дополнительные расходы производителей молочной продукции после внедрения маркировки составят более 25 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Национального союза производителей молока (Союзмолоко), поступившем в РБК.

Кроме того, из-за снижения доходов населения и затрат бизнеса на ветсертификацию введение дополнительной маркировки приведет к росту стоимости продукции и массовому уходу с рынка небольших региональных игроков из-за нерентабельности производства.

Ранее, 18 июля, стало известно, что обязательная маркировка молочной продукции начнется в России с марта 2020 года. Маркировке подлежат молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочная сыворотка, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты.

Полномочия оператора, осуществляющего обеспечение эксперимента, закреплены за Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). Его владельцами являются USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорация «Ростех» и управляющий партнер Almaz Capital Александр Галицкий.

С 1 июля часть продукции уже вошла в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». По мнению Союзмолока, интеграционные решения между системами пока не прошли апробацию, а это говорит о том, что принятие решений о введении допмаркировки по меньшей мере преждевременно.