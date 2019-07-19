Общество , 19 июл, 20:22
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При хлопке на катере в Башкирии пострадали трое детей
В Башкирии при запуске двигателя катера произошел хлопок, в результате чего пострадали трое детей. Об этом «РИА Новости» сообщили в региональном ГУ МЧС.
Инцидент произошел на стоянке катеров Павловского водохранилища в Нуримановском районе. В управлении отметили, что горения за хлопком не последовало.
Отмечается, что всего на катере были шесть человек. Пострадали дети трех, восьми и десяти лет, их доставили в больницу №18 Уфы. Причины произошедшего устанавливаются.
В марте в Москве загорелся катер, пришвартованный в районе Нагатинского затона. Возгорание локализовали на площади 200 кв. м, а позже потушили. В результате происшествия никто не пострадал.