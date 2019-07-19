При хлопке на катере в Башкирии пострадали трое детей

При хлопке на катере в Башкирии пострадали трое детей

В Башкирии при запуске двигателя катера произошел хлопок, в результате чего пострадали трое детей. Об этом «РИА Новости» сообщили в региональном ГУ МЧС.

Инцидент произошел на стоянке катеров Павловского водохранилища в Нуримановском районе. В управлении отметили, что горения за хлопком не последовало.

Отмечается, что всего на катере были шесть человек. Пострадали дети трех, восьми и десяти лет, их доставили в больницу №18 Уфы. Причины произошедшего устанавливаются.

В марте в Москве загорелся катер, пришвартованный в районе Нагатинского затона. Возгорание локализовали на площади 200 кв. м, а позже потушили. В результате происшествия никто не пострадал.

