На юге Москвы загорелся пришвартованный катер

На юге Москвы, в районе Нагатинского затона, загорелся пришвартованный катер, сообщает столичное ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по адресу:​ ул. Речников, дом 7 (там находится Московский судостроительный и судоремонтный завод) поступило днем 3 марта. На место направили пожарно-спасательные подразделения.

Пожар локализовали на площади 200 кв. м, а позже потушили. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

О причинах возгорания на однопалубном деревянном судне не сообщается.