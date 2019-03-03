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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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На юге Москвы загорелся пришвартованный катер

На юге Москвы, в районе Нагатинского затона, загорелся пришвартованный катер, сообщает столичное ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по адресу:​ ул. Речников, дом 7 (там находится Московский судостроительный и судоремонтный завод) поступило днем 3 марта. На место направили пожарно-спасательные подразделения.

Пожар локализовали на площади 200 кв. м, а позже потушили. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

О причинах возгорания на однопалубном деревянном судне не сообщается.

Теги: ГУ МЧС России по Москве, Пожар, Судно
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