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«Ростех» впервые выпустит облигации

Дочерняя компания госкорпорации «Ростех» АО «РТ-Финанс» подготовила первый выпуск биржевых облигаций сроком обращения до 15 лет. Об этом говорится в сообщении «Ростеха», поступившем в РБК.

Уточняется, что бумаги будут торговаться на Московской бирже. Всего за счет выпусков облигаций планируется привлечь до 100 млрд руб. Средства будут направлены на финансирование программ продукции гражданского назначения.

Бессрочная программа облигаций АО «РТ-Финанс» была зарегистрирована Московской биржей в марте текущего года.

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Из привлеченных средств 30 млрд руб. планируется направить на развитие Национальной службы санитарной авиации (НССА). Проект позволит обеспечить службу новыми вертолетами «Насад» и Ми-8. Средства будут также использованы для создания российского лайнера МС-21 и производства гражданских грузовых автомобилей ПАО «КамАЗ».

Теги: «Ростех», выпуск облигаций, новости РБК
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