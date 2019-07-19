Суд оштрафовал банк «Русский стандарт» на ₽26,2 млн за подкуп пристава

Банк «Русский стандарт» по постановлению прокурора Центрального района Сочи оштрафовали на 26,2 млн руб. за попытку подкупа судебного пристава. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

В отношении банка было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере). Уточняется, что штраф банком полностью оплачен.

Ранее отдел судебных приставов Сочи обратился в прокуратуру с заявлением, согласно которому один из сотрудников «Русского стандарта» предлагал приставу вознаграждение в виде 5% от арестованных средств, если с должника принудительно взыщут задолженность в пользу банка.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника банка, который предлагал приставу незаконное вознаграждение. Данная проверка находится на контроле прокуратуры Краснодарского края.